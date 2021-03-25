هل يتمكن معسكر نتنياهو بتشكيل الحكومة بهذه النتائج؟

بينت الاحصائيات غير الرسمية لانتخابات الاحتلال، اليوم الخميس، فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تحقيق الأغلبية لمعسكره السياسي.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن حزب الليكود حصل على 30 مقعدا، وحزب يش عتيد على 17 مقعدا، وحزب شاس على 9 مقاعد، وحزب أبيض أزرق على 8 مقاعد.

ووفق البيانات غير الرسمية التي كشفت عنها اللجنة المركزية للانتخابات، فإن هناك 4 أحزاب حصل كل منها على 7 مقاعد وهي: يمينا، والعمال، ويهدوت هتوراة، وإسرائيل بيتنا.

كما حصلت 4 أحزاب أخرى على 6 مقاعد لكل منهم، وهي القائمة المشتركة، وميريتس، وأمل جديد، والحزب الصهيوني الديني.

وتخطت القائمة العربية الموحدة (رعم) بفارق ضئيل العتبة الانتخابية البالغة 3.25%، بإحراز 4 مقاعد.

وأشارت الصحيفة إلى أن معسكر نتنياهو الذي يضم حزب الليكود، وشاس، والحزب الصهيوني الديني، ويهدوت هتوراة، وحزب يمينا، حصل على 59 مقعدا، بفارق مقعدين عن الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.