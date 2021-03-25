مصادر عبرية: ايران تعتزم فتح جبهة بحرية ضد "اسرائيل"

ذكرت مصادر عبرية مساء الخميس أن "إسرائيل" تدرس أهمية حادث استهداف إيران لسفينة إسرائيلية في بحر العرب اليوم.

وقالت القناة 12 العبرية إن المنظومة الامنية "الاسرائيلية" تقدر بأن الإيرانيين يعتزمون شن جبهة بحرية ضد "إسرائيل" بضرب السفن "الإسرائيلية".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قالت قبل عدة اسابيع إن "إسرائيل" هاجمت أكثر من 12 ناقلة نفط إيرانية متجهة إلى سوريا في العام الماضي.

وذكرت أن سبب موجة الهجمات هو الخوف من وصول الربح الاقتصادي الذي سيحققه بيع النفط إلى أيدٍ متطرفة في المنطقة لا سيما إلى تنظيمات المحور الموالي لإيران، على حد وصفها.

وأشارت إلى أنه منذ نهاية عام 2019 استخدمت "إسرائيل" أسلحة من بينها ألغام بحرية لضرب ناقلات إيرانية شقت طريقها إلى سوريا أثناء إبحارها في البحر الأحمر.