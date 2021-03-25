تحميل امساكية شهر رمضان المبارك 2021-1442 في الجزائر

تحميل إمساكية شهر رمضان 2021 في دولة الجزائر، أيام قليلة تفصلنا عن قدوم شهر الخير و البركة، وهو شهر رمضان الكريم الذي ينتظره ملايين المسلمين من مختلف أنحاء العالم. وخاصة الدول العربية والإسلامية، و يبحثون عن الإمساكية الخاصة به. والتي تهدف بشكل أساسي في التعرف على كافة مواقيت الصلاة طوال الشهر، وخاصة صلاة التراويح التي تبدأ قبل بداية غرة رمضان بيوم واحد فقط. فضلا عن صلاة التهجد التي تبدأ في العشرة أيام الأخيرة منه.

وأعلنت هيئة البحوث الفلكية خلال الساعات القليلة الماضية عن إمساكية شهر رمضان في الجزائر. وفي المقالة التالية، سوف نتعرف عليها.

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و يتجه الكثير من مختلف أنحاء الوطن العربي خلال الأيام القليلة الماضية للبحث عن إمساكية شهر رمضان 2021 والذي يعتبر من أعظم شهور السنة ، وخاصة أن المسلمين يتجهون فيه لتأدية جميع الصلوات في المساجد. فضلا عن الاعتكاف في العشرة أيام الأخيرة منه.

وبالرغم من اختلاف مظاهر الاحتفال والاستقبال به بين مختلف الدول. إلا أنهم جميعا يبحثون قبل قدومه مباشرة عن الإمساكية الجديدة، والتي نتعرف من خلالها بشكل أساسي على المواقيت الصحيحة لأذان الفجر والمغرب. نقدم لكم في الرابط التالي إمساكية شهر رمضان في الجزائر.

امساكية شهر رمضان 2021-1442 في الجزائر

من أجل التعرف على المواقيت الصحيحة لجميع الصلوات، وأيضا الموعد الصحيح لأذان الفجر؛ لتناول وجبة السحور قبله مباشرة. كما أوصانا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلنت هيئة البحوث الفلكية عنها خلال الساعات الماضية، و لتحميل امساكية شهر رمضان 2021 في الجزائر اضغط على الرابط.