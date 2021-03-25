جامعة الإسراء تعلن عن مؤتمرها العلمي الدولي "التنمية المناطقية المستدامة منهج جديد لعمليات التنمية لاقتصادات دول الجنوب"

تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، أعلنت جامعة الإسراء – غزة بالشراكة مع جامعة ولاية ميشيغان - الولايات المتحدة الأمريكية وجامعة القدس (أبو ديس) - فلسطين عن مؤتمرها العلمي الدولي "التنمية المناطقية المستدامة منهج جديد لعمليات التنمية لاقتصادات دول الجنوب"، المزمع عقده في الثالث عشر والرابع عشر من يوليو/تموز القادم.

وينظم المؤتمر بالتعاون مع معهد باكت PACTE بجامعة غرينوبل الب– فرنسا، والمعهد الزراعي المتوسطي IAMM – فرنسا، وجامعة مولاي إسماعيل – المغرب، ومركز تنمية وتطوير المجتمعات IDCO_ فلسطين.

وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور نبيل أبو شمالة، أن أهمية المؤتمر تنبُع من دوره في تسليط الضوء على المنهج المناطقي للتنمية وبحث مدى كفاءته، وطرح المشكلات واستكشاف الحلول والطرق والأساليب المبتكرة للمساهمة في عمليات التنمية خاصة في فلسطين.

وأشار د. أبو شمالة إلى أن المؤتمر لديه العديد من الأهداف أبرزها هو التعرُّف على المنهج المناطقي للتنمية واستكشاف أدبياته المختلفة، ودراسة مدى كفاءة وملاءمة المنهج المناطقي لاقتصاد دول الجنوب عامة وللاقتصاد الفلسطيني خاصة، وأهمية استخدام وتحويل الموارد الخصوصية من خلال تنظيم الفاعلين المحليين للاستفادة منها.

ويهدف المؤتمر إلى إعادة اكتشاف دور الجغرافيا والمكان وتعزيز مكانهما في عملية التنمية، والاستفادة من التوصيات لتشكيل خارطة طريق لاستراتيجيات التنمية في دول الجنوب عامة وفي فلسطين خاصة، إضافة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات الفلسطينية والدولية.

وذكر أن المؤتمر يضم أربعة محاور رئيسية سيتم مناقشتها على مدار يومين وهي:

المحور الأول: مفهوم التنمية المناطقية: المنهج والأدبيات، والأهمية الاقتصادية والاجتماعية.

المحور الثاني: تطبيق منهج التنمية المناطقية في دول الجنوب (تحديات وحلول).

المحور الثالث: مجالات تطبيق منهج التنمية المناطقية.

المحور الرابع: التجارب الدولية الناجحة في تطبيق منهج التنمية المناطقية.

ونوَّه رئيس المؤتمر إلى أن آخر موعد لاستلام ملخصات البحوث هو 15إبريل القادم، فيما سيتم الرد عليها في 25 من إبريل، مشيرًا إلى أن آخر موعد لاستلام البحوث هو الأول من يونيو/حزيران القادم، والرد على البحوث المقبولة في 20 يونيو.

يشار إلى أن لجنة المؤتمر تقبل البحوث باللغات التالية: اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – اللغة الفرنسية.

الجدير بالذكر أن جامعة الإسراء تولي اهتمامًا كبيرًا للبحث العلمي، حيث نظمت العديد من المؤتمرات الدولية العلمية المحكمة، فيما شارك باحثوها في عشرات المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى حصولها على شهادة الجودة العالمية، ومعاملات التأثير للمجلات العلمية.