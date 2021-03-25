هيئة قناة السويس تطرح خيارا لحل أزمة السفينة العالقة

كشفت هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، عن أحد الخيارات المطروحة، لإنهاء أزمة سفينة الحاويات الضخمة الجانحة في الممر المائي.

وقالت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الرسمي أنها بحثت خيار "التكريك" حول سفينة الحاويات الضخمة خلال اجتماع مع فريق إنقاذ من شركة شميت سالفيدج الهولندية.

وأضاف البيان أن الاجتماع شهد طرح "السيناريوهات المقترحة بما في ذلك إمكانية القيام بأعمال التكريك في محيط السفينة من خلال كراكات الهيئة".

وذكرت الهيئة أن الجهود الحالية لتحرير السفينة تشمل جرافتين وتسعة زوارق قطر وأربعة حفارات على ضفة القناة.

وأفادت في بيان سابق، أن السفينة "إيفر جيفن" جنحت، صباح الثلاثاء الماضي، وهو ما "يعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرا لتعرض البلاد لعاصفة ترابية... مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها".

كما أعلنت الهيئة في وقت سابق اليوم، تعليق حركة الملاحة مؤقتا في المجرى الملاحي.

ويمر نحو 30 في المئة من حاويات الشحن في العالم يوميا عبر قناة السويس البالغ طولها 193 كم، ونحو 12 في المئة من إجمالي التجارة العالمية لجميع السلع.