لأول مرة... جزر القمر تتأهل لكأس الأمم الإفريقية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:18 م
25 مارس 2021
جزر القمر
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تأهل منتخب جزر القمر لأول مرة في تاريخه إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد تعادله مع ضيفه توغو سلبيا اليوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة السابعة من التصفيات.

ورفع منتخب جزر القمر رصيده بهذا التعادل إلى 9 نقاط، ليضمن التأهل بشكل رسمي، ويتصدر المجموعة مؤقتا قبل لقاء المنتخب المصري (8 نقاط) ومضيفه الكيني (3 نقاط)، فيما رفعت توغو رصيدها إلى نقطتين، في مؤخرة ترتيب المجموعة السابعة.

ويتفوق منتخب جزر القمر في المواجهات المباشرة على كينيا وهو ما صعد بالأول بشكل رسمي بغض النظر عن نتائج كينيا في مباراتيها المتبقيتين.

 

#كأس الأمم الإفريقية #جزر القمر

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