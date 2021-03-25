ناصر القدوة: الاتفاق بين حركتي فتح و حماس قد يكرس الانقسام

قال القيادي في حركة فتح، ناصر القدوة، إنه على عكس الماضي، فالمضي قدمًا في الاتفاق بين حركتي "حماس" و"فتح" قد ينتج عنه تكريس للانقسام بين الضفة وقطاع غزة.

وأكد القدوة، أن التفاهم بين حركتي فتح وحماس لا يمكن أن يصب في المصلحة الفلسطينية، مؤكداً على ضرورة أن يكون هناك تفاهم بين الجميع على اليوم التالي للانتخابات الفلسطينية.

و اشار إلى أن فكرة القائمة المشتركة بين الحركتين وتأكيد ذلك ونفيه هو جزء من التفاهم الذي تم.

ولفت إلى أن هناك معارضة قوية داخل "فتح" وداخل "حماس" لهذه الفكرة، منوهًا إلى أن ما جرى معه ليس بالأمر المفاجئ بل كانت هناك تطورات ميدانية على الأرض وفي السياسات العامة وكان ينبغي أن يكون هناك تغيير خاصة في ظل التحضير لانتخابات عامة.

وتابع: "النظام السياسي تعرض لتغييرات كبرى وأنا تعلمت التمسك بموقفي وان اقول كلمة الحق وحقي المصان في المقاطعة لم يعد موجود".