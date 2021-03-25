اشتية: لا سلام إلا بانسحاب الاحتلال من الأراضي المحتلة عام 67

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الخميس : "لن يكون هناك سلام إلا بعد الانسحاب الاحتلال الإسرائيلي غير المشروط والكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت في حرب 67، وتجسيد الدولة المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافيا وعاصمتها القدس".

وأكد اشتية انه يتطلّع إلى استئناف عملية سلام حقيقية تحت مظلة متعددة الأطراف، ومن خلال مؤتمر دولي قائم على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

كما لفت إلى ان فلسطين تؤكد التزامها بتعزيز العمل العربي المشترك وتطويره على المستوى الأمني وفق العلاقات الثنائية والمتعددة.

ونوه اشتية قائلا:" واجهنا في فلسطين وما زالنا نواجه أزمة صحية، تمثلت بتفشي جائحة كورونا وطفراتها المتجددة".