افضل الادعية المستجابة يوم الجمعة 2021

يعتبر يوم الجمعة من الأيام المباركة، ذلك لأنه لأنه من أفضل أيام الله تعالى كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أحب الأيام للأمة الاسلامية

وورد ان دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة هو الدعاء المستجاب الذي لا يرد على سائله إلا بالخير العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة، وهذا هو ما سوف نتحدث عنه في السطور التالية، لهذا يفضل الدعاء للأصدقاء للأم المتوفية، للأب المتوفي، للزوج، للمريض، للحبيب، وكل من تحبهم.

مما جاء ذكره في صحيح حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك ساعة في يوم الجمعة المبارك، لا يسأل فيها العبد مولاه تعالى شيئًا إلا وأجابه فيه، فهي ساعة الإجابة المشرقة بالنفحات الربانية والعطاءات الإلهية.

كما ام بعض العلماء اتفقوا على أن ساعة الاستجابة في يوم الجمعة تكون في آخر ساعة من النهار، في الفترة التي بين صلاة العصر وصلاة المغرب، ولكنها أقرب لغروب الشمس، فيما قال البعض أن ساعة الاستجابة تكون وقت صلاة الجمعة، أو في فجر يوم الجمعة، ولكن الأغلب كما ذكرنا أنها الساعة الأخيرة “آخر ثلاث ساعات” من يوم الجمعة.

وننشر لكم عبر وكالة فلسطين اليوم الإخبارية افضل الادعية الواردة في السنة النبوية وعلى لسان الصالحين والاولياء، بالإضافة الى الأوقات التي يستحب في الدعاء.

دعاء يوم الجمعة قصير تويتر

لدى الجميع من الأعمال ومشاغل الحياة ما يجبرهم على البحث عن صيغ الأدعية المختصرة، لنشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وإليك دعاء يوم الجمعة قصير ومكتوب بخط واضح، حتى تتمكن من ذكر الله تعالى والدعاء في أي وقت شئت دون مشقة.





«رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ » الآية 192 من سورة آل عمران، وقوله تعالى: «رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ»

دعاء يوم الجمعة مكتوب

صيغ دعاء يوم الجمعة كثيرة لا حصر لها، ولكننا قمنا باختيار أصوب الأدعية وأقربها للإجابة وأكثرها شمولًا لمنافع الدنيا والآخرة، ونذكر منها الآتي:

لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله العدل اليقين لا إله إلا الله، ربنا ورب آبائنا الأولين سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير – وإليه المصير – وهو على كل شئ قدير لا إله إلا الله إقراراً بربو بيته سبحان الله خضوعاً لعظمته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

الدعاء يوم الجمعة قبل المغرب

في ذلك الوقت المبارك تجتمع معاني إيمانية كثيرة وعظيمة، فهي نهاية يوم من أفضل الأيام، ووقت الغروب الذي يستحب لنا فيه تسبيح الله عز وجل.

لذا فالرجاء في إجابة الدعاء في تلك الأوقات يكون أكبر، طمعًا في رحمة الله جلال جلاله وكرمه وتفضله على عباده.

«رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ، اللَّهُمَّ إنَّا نَسْألُكَ مُوجِباتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزائِمَ مَغْفِرَتِكَ، والسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إثمٍ، والغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، والفَوْزَ بالجَنَّةِ، والنَّجاةَ مِنَ النَّارِ»

أدعية مستجابة في آخر ساعة من يوم الجمعة

يمكنك أن تدعو الله عز وجل دائمًا بكل ما تشاء من خير، دون أن تتقيد بصيغة معينة أو حتى لغة عربية فصحى.

فادع الله تعالى أن يرزقك بالنجاح في دراستك إن كنت تدرس، والتوفيق في عملك إن كنت تعمل.

والتعجيل بالزواج إن بلغت سن الارتباط وتتمكن من رعاية بيت وأسرة، وسعة الرزق إن كنت بحاجة إلى المال.

وقضاء الدين إن كنت مديونًا، والشفاء من الأمراض والحفظ من الفتن، فكلها أدعية مستحبة ومطلوبة دون التقيد بكلمات معينة مخصوصة.

ولكن في كل حال، فإن للدعاء آداب وسنن مستحبة، ونذكر منها:

التوبة النصوح والاستغفار الدائم قدر الإمكان وقراءة أذكار الصباح وأذكار المساء، مع رد الحقوق لأصحابها أولًا بأول.

أن يأكل المرء من عمل يده من الحلال الطيب، فمن يتحرى الحلال في مطعمه ومشربه يكن مستجاب الدعوة لا محالة.

الدعاء مع رفع اليدين للسماء.

ذكر الله تعالى وحمده والثناء عليه قبل الدعاء، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قبل البدء في الدعاء كذلك

ثم ذكر ما يطيب لك من أدعية، وفي نهايتها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل كما بدأت.

انتهى مقالنا بفضل الله تعالى، ولكن لم ينته بعد جديدنا اليومي، فتابع لدينا مواضيعك المفضلة، ونعدك أنك سوف تجد بإذن الله كل ما تبحث عنه من معلومات مفيدة.