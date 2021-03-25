محكمة الاحتلال تصدر أمرا بمنع هدم منطقة الميتة بالأغوار

أصدرت محكمة الاحتلال "العليا الاسرائيلية"، اليوم الخميس، أمرا بمنع هدم مبانٍ في منطقة "الميتة" بالأغوار الشمالية.

بدوره قال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات:" إن محكمة الاحتلال أصدرت أمرا احترازيا بمنع هدم المباني في منطقة الميتة، بناء على الالتماس الذي قدّمته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان والمحامي توفيق جبارين باسم مواطني القرية.

أكد بشارات أن المحكمة أعطت قوات الاحتلال مهلة حتى تاريخ 25-4-2021 للرد على الالتماس الذي قدمته.

جدير ذكره ان قوات الاحتلال أصدرت 20 أمر هدم بتاريخ 11-3-2021 ضد حوالي 130 مبنى من خيام وبركسات في منطقة "الميتة" بهدف تدميرها وتهجير سكانها.