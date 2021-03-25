تحميل برنامج القرآن الكريم  2021 بدون انترنت  للآندرويد و IOS

تصدر اسم تطبيق القرآن الكريم 2021 بدون انترت للآندرويد محركات البحث الشهيرة، والتي من أبرزها محرك البحث الشهير جوجل، خاصة وأنا مقبلون على شهر رمضان المبارك 2021 ، حيث يستثمر المسلمون هذا الشهر بالكثيؤ من الاعمال الصالحة وابرزها قراءة القرآن

وبمكن تحميل تطبيق القرآن الكريم 2021 بسهولة ويسر، كما أن استعماله سهل ولا يحتوي على اية تعقيدات أو صعوبات يمكن ان تواجه المستخدمين أثناء تثبيته او استخدامه.

ويتسابق الكثير من الناس لختم المصحف الشريف قبل انتهاء شهر رمضان المبارك، تقرباً الى الله عز وجل، لهذ يلجأون الى تحميل تطبيق القرآن الكريم2021 زيادة في الطاعة.

نبذة عن تطبيق القرآن الكريم 2021

يعرض تطبيق القرآن الكريم 2021 على شاشته سور المصحف الشريف بجميع أصوات المشايخ والقراء وبتلاوة تعليمية متقنة

ويعتبر تطبيق القرآن الكريم تطبيقاً مجانياً يمكن تحمليه بدون اية رسوم، كما يُعد مكتبة متنقلة يستطيع الشخص تخزينه على هاتفه الذكي أو جهاز اللاب توب، ويستطيع فتحه وقراءة سور القرآن أينما ذهب، ويمكن استخدامه للناطقين باللغة العربية أو الإنجليزية.

مزايا تطبيق القرآن الكريم 2021

ونستعرض لكم في مقالنا هذا أبرز مميزات تطبيق القرآن الكريم 2021 على الموبايل :

سهولة عمل قسم التلاوات المفضلة، ويمكن وضع كافة التلاوات المفضلة في قائمة واحدة. سهولة تحميل التلاوات لكل قارئ. سهولة التسجيل من إذاعة القرآن الكريم. يمكن لتطبيق قرآن الكريم أن يعرض التلاوات المستمع إليها من الاحدُ إلى الاقدم. صمم تطبيق القرآن الكريم ليسهل على المكفوفين وضعاف النظر استخدامه دون اعناء. أن واجهة تطبيق القرآن الكريم مصممة بشكل سهل بحيث يمن للمستخدم ان يستعمله دون صعوبة. يمكن لمستخدم التطبيق أن يبحث بسهولة مطلقة عن القارئ السور والآيات، كما يستخدم التطبيق 15 لغة.

تفسير تطبيق القرآن الكريم 2020 لسور والآيات :

يشار الى ان تطبيق القران الكريم 2021 للجوال يحتو يعلى خاصية تفسير آيات سور المصحف الشريف بشكل مجاني ودون اللجوء إلى الانترنت وبالغتين العربية والانجليزية، بحيث يمكن القارئ الاطلاع عليها من خلال الضغط على أيقونة التفسير.

تحميل تطبيق القرآن الكريم 2020 لمستخدمي الاندرويد والايفون :

وننشر لكم عبر موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية رابط تحميل برنامج القران الكريم 2021 بدون انترنت للآندوريد والآيفون، برابط مباشر.

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