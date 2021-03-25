الشيخ عدنان ينعى الفقيد الشيخ عمر البرغوثي

نعى الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الاسلامي اليوم الخميس، الشيخ المجاهد عمر البرغوثي، من قرية كوبر شمال مدينة رام الله، والذي توفي اليوم الخميس 25/3 متأثرا بإصابته بفايروس كورونا.

وتقدم الشيخ عدنان بالتعازي من حركة حماس ومن أهالي قرية كوبر وذوي الشهداء والأسرى ومن الشعب الفلسطيني عموما، بوفاة المجاهد البرغوثي، مقدّماً العزاء لعميد الأسرى نائل البرغوثي وللمحررة أم عاصف زوجة الفقيد، وللأسير عاصم البرغوثي وللحركة الأسيرة الفلسطينية وجموع الأسرى المحررين وذويهم برحيل الشيخ عمر البرغوثي.

وقال الشيخ عدنان: "بكل فخر واعتزاز تودع فلسطين ابنها البار الشيخ عمر البرغوثي، الذي عاش مجاهداً ومطارداً وأسيراً لثلاثين عاماً، وأخاً لعميد الأسرى ومحرراً ووالداً للشهيد صالح".

وأضاف: "اليوم تمر بنا كل مآثر العز والكرامة والجهاد والمقاومة للشيخ المجاهد العم أبو عاصف البرغوثي وأسرته المجاهدة التي باتت منارة للمجاهدين والثوار".

وتابع الشيخ عدنان قائلاً: "عزاؤنا في فلسطين شفاعة الشهداء للعم ابو عاصف ومن نفقد تحت حراب الاحتلال وأن هذه الأرض المقدسة ولاّدة للمجاهدين والصادقين، الذين لا يتنكبون المسير في طريق ذات الشوكة، طريق الجهاد والمقاومة".