اقتصاد غزة تعلن عن تسهيلات اقتصادية لقطاعات العمل

أعلن عبد الفتاح موسى الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الخميس، عن جملة من التسهيلات الاقتصادية التي تقدمها وزارته لقطاعات العمل في غزة.

وأوضح موسى لـإذاعة صوت الأقصى، أن وزارة الاقتصاد تقدم التسهيلات لجميع قطاعات العمل بالشراكة مع جميع المؤسسات كالقطاع الخاص والاتحاد العام للصناعات والغرف التجارية وتعمل على مدار الساعة في تقديم الخدمات ومحاربة الغش ورفع الأسعار والاحتكار.

وقال الناطق باسم الوزارة: إن "جائحة كورونا ألقت بظلالها على جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية في عام 2020 وبداية عام 2021 , فأجرة النقل زادت أضعاف وغلاء أسعار الزيوت والسكر والقمح".

وأضاف أن الوزارة تتابع مع التجار الأسعار والفواتير وتفاصيل النقل في جميع السلع.

وذكر موسى، أن أي تاجر يرفع سلعة معينة دون تبرير وتوضيح سوف تلاحقه الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية وعلى المواطن أن يأخذ دوره في الإبلاغ عن هكذا مشكلات. مشيرًا إلى أن وزارته سوف تتابع جميع الشكاوى.

ولفت إلى أن وزارته تقدم التسهيلات عبر الإدارة العامة للشركات التي تؤدي إلى مخزون سلعي وعبر الإدارة العامة للمعابر التسهيلات في البضائع المستوردة, إضافة إلى أن وزارة الاقتصاد رفعت الضريبة عن بعض من المواد الأساسية والرئيسية حتى لا تكون حجة للتاجر لرفع الأسعار أمام المواطن.

ودعمت الوزارة أصحاب المصانع المتوقفة عن العمل وإعفاءهم بنسبة 100%، وإعفاء المصانع من 20% من فاتورة الكهرباء، وفق الناطق.

واكد على استثناء رسوم المشاريع الصغيرة لمدة عام، وتقليل مبلغ الجباية على شركات الرياديين الخاصة بالخريجين الجدد من ألف دولار لـ100 دولار، وإعفاء المنتج المحلي من دفع الرسوم إن كان مطابق للمواصفات.