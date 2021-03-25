الاوقاف بغزة تعلن عن اجراءات جديدة تتعلق بالصلاة في المساجد

اعلنت وزارة الاوقاف في غزة اليوم الخميس عن سلسلة من الاجراءات الوقائية الجديدة لمنع تفشي فيروس كورونا في المساجد في قطاع غزة.

وقالت الوزارة انها:" قررت استمرار رخصة التخلف عن صلاة الجمعة والجماعات في المساجد للمرضى وكذلك الأصحاء".

واكدت الاوقاف على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية في الصلاة والمتمثلة بلبس الكمامة، والتباعد بين المصلين، والصلاة على السجادة الخاصة.

وأوضحت انها ستغلق المساجد غير الملتزمة بالإجراءات الوقائية.

وأشارت الاوقاف إلى انها قررت إغلاق ثلاجات المياه أو استخدام كاسات بلاستيكية متجددة وليس كأس واحد في المساجد.

كما لفتت إلى المحافظة على تهوية المساجد بفتح جميع نوافذها أثناء وجود المصلين.

ونوهت إلى ضرورة تعاون المصلين مع اللجان المشرفة على تطبيق الإجراءات الوقائية في المساجد وتقديم صورة حضارية لالتزام المساجد، حتى لا نصل للإغلاق الشامل.