"ساعر" يرفض الانضمام لحكومة برئاسة "نتنياهو"

ذكر موقع "واي نت " العبري" اليوم الخميس، إن وفداً من حزب الليكود الصهيوني بزعامة بنيامين نتنياهو التقى بمقربين من رئيس حزب "أمل جديد"، جدعون ساعر في محاولة لدفع الاتصالات بين الحزبين، لكن ساعر رفض طلب اللقاء.

وأكد "ساعر" رفضه الانضمام إلى حكومة يُشكلها "نتنياهو" ، حيث حصل ساعر على 6 مقاعد في الانتخابات التي اجريت امس.

وأوضح بقوله: "سيبذل أقصى جهده لتشكيل حكومة إسرائيلية تعمل على التغيير رغم الظروف الصعبة والغير مريحة" على حد وصفه.

يشار انه وفقًا للنتائج الأولية لفرز الأصوات في انتخابات كيان الاحتلال الإسرائيلي، حصلت القائمة الداعمة لـنتنياهو على 52 من مقاعد الكنيست "الإسرائيلي" والتي مجموعها 120 مقعد.