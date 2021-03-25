طريقة تحضير الخروب بسهولة في شهر رمضان

اليكم طريقة تحضير عصير الخروب في شهر رمضان2021، وفوائد الخروب في شهر رمضان، حيث يعد الخروب من أكثر العصائر طلبا في شهر رمضان المبارك لطعمه اللذيذ، ويعتبر من المشروبات المفضلة في شهر رمضان، فضلا عن فوائد كثيرة للحفاظ على صحة الجسم وصحة الجهاز الهضمي في شهر رمضان. وخاصة بعد طول يوم من الصيام واحتياج المعدة إلى شيئ خفيف تبدأ به عملية العودة إلى العمل مرة اخرى.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية اليوم طريقة عمل مشروب الخروب الذي يعد من المشروبات المشهورة في رمضان، وسوف نتعرف معا على طريقة عمل عصير الخروب وهي كالتالي:

طريقة عمل الخروب في شهر رمضان

- يتم شراء الخروب الناضج والبعد عن الخروب المعطوب الذي مر عليه وقت طويل في التخزين

- نجلب الخروب المطحون أو الأعواد، يتم تكسيرها ووضعها في الماء وغليها على النار لمدة تكفي غلى تحول الماء بصبغة لون الخروب ويضاف لها السكر

- نترك الخروب حتى يبرد وحفظه حتى موعد الإفطار وتناول بعض منه قبل تناول الطعام لتشجيع المعدة على استقبال الطعام

فوائد الخروب في شهر رمضان

للخروب فوائد عديدة في شهر رمضان وفي غيره من الأيام ولكن مع الاضطرابات المعدية والمعوية في شهر رمضان نجد أن الخروب يساعد على:

تعزيز عمل الجهاز الهضمي والتسريع في عمليه الهضم الآمن ومقاومة الإسهال لدى الأطفال والكبار.

يحافظ على ضغط الدم ويساعد من لديهم ارتفاع في ضغط الدم في إحداث نوع من التوازن، ويحافظ على القلب وصحته.

يساعد الخروب في علاج نزلات البرد والإنفلونزا بما يحتوي من مضادات قوية للأكسدة ومضادات للفيروسات.