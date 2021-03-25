أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

الأسير وليد نمر أسعد دقة (60 عامًا) من باقة الغربية المحتلة عام 1948 المحكوم بالسجن 37 عامًا ومعتقل منذ عام 1986، وأمضى 35 عامًا داخل سجون الاحتلال، وهو من الأسرى القدامى الذين كان من المقرر أن يفرج عنه في الدفعة الرابعة من صفقة تبادل شاليط.