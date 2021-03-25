أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى اليوم الخميس 25-3-2021 أن أربعة أسرى من قطاع غزة والضفة والداخل المحتل يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد.
ووفقًا لإذاعة صوت الأسرى في غزة فإن الأسرى هم:
- الأسير وليد نمر أسعد دقة (60 عامًا) من باقة الغربية المحتلة عام 1948 المحكوم بالسجن 37 عامًا ومعتقل منذ عام 1986، وأمضى 35 عامًا داخل سجون الاحتلال، وهو من الأسرى القدامى الذين كان من المقرر أن يفرج عنه في الدفعة الرابعة من صفقة تبادل شاليط.
- ومن قطاع غزة، الأسير أيمن إبراهيم فرحان العواودة من مخيم البريج وسط القطاع المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 18 عامًا في السجون.
- والأسير زامل عايد سالم شلوف (40 عامًا) من مدينة رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى 13 عامًا في سجون الاحتلال.
- والأسير ناصر محمد فؤاد عادل عورتاني (33 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 17 عامًا في السجون.