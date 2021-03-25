محمد منير يثير الجدل بين الزمالك والأهلي

أثار الفنان المصري الكبير محمد منير جدل واسعًا في جمهورية مصر العربية لا سيما بين عشاق ناديي الأهلي والزمالك بعدما علن رسميًا عن تراجعه من تشجيع المارد الأبيض (الزمالك).

وفور اعلان الفنان منير عن تراجعه من تشجيع الزمالك نشر نادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صورة للفنان منير وهو يقوم بالتوقيع على قميص النادي الأحمر في اشارة الى تشجيعه للمارد الأحمر.

وعلق نادي الزمالك المصري، على التصريحات التي أدلى بها الفنان الكبير محمد منير بشأن تراجعه عن تشجيعه للمارد الأبيض قائلًا: "الملك الحقيقي ليس صائدا للمجد، المشجع المخلص هو الملك الحقيقي".

وأرفق الزمالك تغريدته بصورة للعبة الشطرنج تشير إلى وفاة الملك على يد جندي مرسوم عليه ألوان الزمالك، قاصدا بها الفنان محمد منير.

وعرف عن المطرب محمد منير، منذ بداياته أنه محب لنادي الزمالك ومشجع له ودائما ما يقترن اسمه بالنادي الأبيض.

وكان تصريحه بمثابة صدمة لجماهير القلعة البيضاء وتسبب في غضبهم، وزاد من الغضب بعد نشر صور "الكينج"، "الملك"، وهو يوقع على الفانلة الحمراء، وقام البعض بمهاجمته لأنه من كبار مشجعي القلعة البيضاء.

وتراجع محمد منير عن تشجيعه لنادي الزمالك حيث قال: