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تفاصيل الخبر
استهداف رتل دعم للتحالف الأميركي بعبوة ناسفة في الحلة جنوب بغداد
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:23 م
25 مارس 2021
استهداف رتل دعم للتحالف الأميركي بعبوة ناسفة في الحلة جنوب بغداد
#العراق
#عبوة ناسفة
#بغداد
#استهداف قوات امريكية
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