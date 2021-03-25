استهداف رتل دعم للتحالف الأميركي بعبوة ناسفة في الحلة جنوب بغداد

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:23 م
25 مارس 2021
عاجل - 2.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

استهداف رتل دعم للتحالف الأميركي بعبوة ناسفة في الحلة جنوب بغداد

#العراق #عبوة ناسفة #بغداد #استهداف قوات امريكية

متعلقات