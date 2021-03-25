تردد قناة ام بي سي MBC الجديد 2021،يمكنكم الآن ضبط رموز ترددات قنوات ام بي سي السعودية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات حيث زاد البحث على تردد قناة ام بي سي الفضائية الجديد وهي كالتالي: تردد قناة ام بي سي بوليود mbc وتردد قناة ام بي سي Mbc مصر وتردد قناة ام بي سي MBC 2 وتردد قناة ام بي سي برو سبورت وتردد قناة ام بي سي mbc 3 وتردد قناة ام بي سي mbc دراما، وتردد قناة ام بي سي العراق MBC Iraq، وتردد قناة ام بي سي اكشن وتردد قناة ام بي سي 1 وتردد قناة ام بي سي 4 وتردد قناة ام بي سي 5 وتردد قناة ام بي سي ماكس .

وتعد قنوات ام بي سي من أهم شبكات القنوات الفضائية على الساحة الإعلامية في الوقت الحالي، والتي تقوم بإذاعة العديد من البرامج والمسلسلات والأفلام العربية والأجنبية، وكل فترة نقوم بتحديث ترددات قناة ام بي سي أولا بأول.

وتصدر محرك البحث حول تردد قناة ام بي سي على مواقع الانترنت، حيث يبحث عشاق قنوات ام بي سي MBC عن تردداتها وذلك نظراً للمحتوى الرائع التي تقدمه مجموعة قنوات ام بي سي مباشر.

ترددات قناة ام بي سي MBC الجديد 2020

تردد قناة ام بي سي 1

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11470 27500 عمودي العرب سات 11270 27500 عمودي

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تردد قناة MBC2 ام بي سي 2

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 12015 27500 عمودي

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تردد قناة MBC3 ام بي سي 3

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11470 27500 رأسي العرب سات 11270 27500 رأسي

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تردد قناة MBC4 ام بي سي 4

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11938 – 11470 27500 عمودي

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تردد قناة MBC MAX

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11560 27500 عمودي النايل سات 11938 27500 عمودي

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تردد قناة ام بي سي اكشن

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11476 27500 عمودي العرب سات 12284 27500 عمودي العرب سات 11270 27500 عمودي

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تردد ام بي سي دراما

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11470 27500 عمودي النايل سات 11938 27500 عمودي

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تردد ام بي سي mbc 5

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11559 27500 عمودي

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تردد قناة ام بي سي بوليود

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11938 27500 أفقي

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تردد قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports على نايل سات وعرب سات لعام 2020 :

الاقمار التردد معدل الترميز FEC تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات (v)11470 27500 5/6 تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات (v)11559 27500 5/6 تردد قناة ام بي سي برو سبورت على عرب سات 12341 (h) 27500 3/4 تردد قناة ام بي سي برو سبورت على بدر 6 12341 (h) 27500 3/4

تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports

تبث قناة ام بي سي برو سبورت 2 من داخل المملكة العربية السعودية وتعرض جميع المباريات الرياضية في بث مباشر لها، وتغطي القناة جميع المباريات وتقدم الاستوديوهات التحليلية الذي تقدم التحليل الدقيق لجميع المباريات الرياضية.