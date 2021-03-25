دعوات لمسيرة حاشدة وفاءً للشهيد الشيخ حنايشة غدًا في نابلس

دعت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في بلدة بيت دجن شرق نابلس اليوم الخميس، للحشد والمشاركة الواسعة والفاعلة غدًا الجمعة، في المسيرة الأسبوعية ضد الاستيطان، وفاءًا لدماء الشهيد الشيخ عاطف حنايشة، ودفاعًا عن الأرض المهددة بالمصادرة والاستيلاء.

وستنطلق المسيرة الحاشدة غدًا من أمام المسجد الكبير شرق نابلس بعد أداء صلاة الجمعة.

يُشار إلى أن الشيخ عاطف يوسف حنايشة (48 عاما)، استشهد يوم الجمعة الماضية جراء إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في رأسه، خلال مواجهات شرق بيت دجن.

يذكر أن الشهيد الشيخ حنايشة كان يحرص دومًا للمشاركة في المسيرات الأسبوعية التي تنظمها فعاليات البلدة رفضا للبؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أراضي القرية مؤخرًا.

وفقدت بيت دجن في الماضي آلاف الدونمات الزراعية في منطقة الأغوار وفي الجبال القريبة على مستوطنة "الحمرة" التي سرقت أراضي البلدة منذ عام 1969.

وتبلغ مساحة أراضي بيت دجن الإجمالية قرابة 44100 دونم وأن ما تم مصادرته يعدل نصف مساحة البلدة على الأقل، وتتواصل المخططات الاستيطانية ما قد يأتي على المئات الأخرى من مساحة الأراضي.