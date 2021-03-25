انتهاء التسجيل لامتحان التوجيهي في الاردن اليوم الخميس

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الاردن اليوم الخميس 25-3-2021 أن التسجيل لامتحان الثانوية العامة (التوجيهي) 2021، ينتهي اليوم.

ودعت الوزارة الطلبة إلى إحضار الوثائق الآتية لإرفاقها بطلب الاشتراك قبل انتهاء مساء يوم الخميس، والمطلوب على النحو التالي:

1- صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة مصدقة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر.

2- صورتان شخصيتان حديثتان مطابقتان للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6.

* علمًا بأن رسوم الاشتراك:

(20) دينارًا للطالب النظامي في المدارس الحكومية.

(50) دينارًا للطالب النظامي في المدارس الخاصة.

الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح

عملية التسجيل ستكون إلكترونيا لهؤلاء الطلبة عن طريق الموقع الإلكتروني (exams.moe.gov.jo)، أو من خلال الرابط الخاص بعملية التسجيل الموجود على الصفحة الرئيسة لموقع وزارة التربية والتعليم، دون الحاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم، فيما يتم دفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة وفقط عن طريق (إي فواتيركم) من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين، على أن يحضر الطالب صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية قياس 4×6 عند استلام بطاقة الجلوس الورقية.

طلبة الدراسة الخاصة

سيحصلون على طلبات اشتراكهم من خلال مراجعة مديريات التربية والتعليم في فترة التسجيل المحددة.

الطلبة خارج الأردن

عليهم مراجعة مكاتب السفارات الأردنية والمستشارين الثقافيين في مناطق إقامتهم لغايات التسجيل.

وعلى هؤلاء الطلبة إحضار الوثائق المطلوبة وهي، الشهادات العلمية، والوثائق الأصلية، أو صورة مصدقة عنها، والتي سمح لهم بموجبها التقدم للامتحان العام، أو آخر كشف علامات لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وصورة مصدقة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية)، أو صورة مصدقة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر، إضافة إلى صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6.