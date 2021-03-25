طبيبة عيون تحذر من تأثير الهواتف الذكية على الاطفال

حذرت طبيبة العيون وجراحة الليزر كسينيا تشينينوفا، من تأثير الهواتف الذكية على بصر الأطفال، لافتًا إلى أن النظام البصري للإنسان ينمو بشكلٍ تدريجي، مثل الجسم كله. ولا يتشكل النظام البصري لدى الأطفال حتى سن معين.

وقالت الطبيبة: "هذا السبب في أن أطفالنا لا يذهبون إلى المدرسة قبل سن معينة، حتى ذلك الوقت، لا يمكن أن تعمل الرؤية بكامل قوتها من أجل التعلم، غالبًا ما يكون الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سبع سنوات بعيدي النظر".

ويؤدي الاستخدام المبكر للهواتف الذكية، لبدء تدهور الرؤية للأطفال بحلول سن السابعة، والتأثير على قدرته في تعلم القراءة أو بعض الأنشطة المرئية الأخرى مما يسبب ضررًا بصحة العين.

وأشارت إلى أن استمرار الطفل في مشاهدة الهواتف الذكية يصيب الطفل بقصر النظر، خصوصاً إذا كان هناك استعداد وراثي، وهذا يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة في المستقبل وفقا للطبيبة.

وأضافت: "فيما يتعلق بالقراءة المبكرة - من حيث المبدأ، بالطبع، فإنها تطور نشاط الدماغ بشكل جيد. لكن لابد من وجود نصوص معينة وخطوط معينة وأوقات معينة حتى لا يجلس الطفل لأكثر من ساعة محاولا قراءة ما لا يستطيع رؤيته بوضوح.

الآن أصبح العبء على أطفال المدارس مفرطًا، يقضي الأطفال الكثير من الوقت في أداء واجباتهم المدرسية، وبعد ذلك يجلسون للتحديق في الهاتف ويستمرون في إرهاق العيون".