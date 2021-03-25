للمرة الـ 185.. الاحتلال يهدم خيام ومنازل الصفيح في قرية العراقيب بالنقب

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بدعم واسناد من قوات جيش الاحتلال في ساعات الصباح الباكر اليوم الخميس 25-3-2021 على هدم مساكن أهالي قرية العراقيب للمرة الـ 185 على التوالي.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت القرية وحاصرتها بشكل كامل وطردت أهلها في العراء، لتتمكن جرافات وسيارات الدفع الرباعي من هدم الخيام والمنازل المصفحة بالزينكو في مشهد تكرر للمرة الـ 185 منذ عام 2000 بحجة عدم الترخيص.

ورغم هدم الخيام ومنازل الصفيح يقوم أهالي القرية بإعادة نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارس في ظل الأجواء السائدة رغم جائحة كورونا.

وتطالب سلطات الاحتلال سكان القرية بدفع غرامة بقيمة ملايين الدولارات أجرة الآليات التي هدمت القرية والقوات التي شاركت في الهدم، ضمن سياسات وممارسات التضييق والملاحقات والاعتقالات.

وتقع قرية العراقيب في بادية منطقة النقب داخل الأراضي المحتلة عام ٤٨، وتحديدا شمال مدينة بئر السبع، وتمتد أراضي القرية على مساحة 1050 دونما، وتبعد عن مدينة القدس نحو 110 كلم إلى الجنوب منها.

تتكون العراقيب من أربعين منزلا أغلبها من الصفيح، ويسكنها نحو ثلاثمئة نسمة ينتمي معظمهم إلى عائلة "الطوري"، حسب إحصائيات عام 2010.