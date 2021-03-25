طالع: جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا كونها أكبر بطولة كروية على مستوى العالم في الوقت الحالي.

ويتنافس عدد كبير للغاية من الفرق الآسيوية بما فيها بعض البلدان العربية مثل السعودية وفلسطين وقطر والكويت وعمان والاردن إلى جانب المنتخبات الآسيوية الأخرى على اللحاق بركب المنتخبات العالمية والتمكن من المشركة في بطولة كأس العال المُقرر إقامتها في العام القادم 2022م والمقرر أن يتم استقباله على أرض دولة قطر

ومن المقرر أن تنطلق أولى مباريات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا في الفترة ما بين الحادي والعشرين من شهر نوفمبر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر من العام القادم أي الفترة ما بين (21-11-2022م) وحتى (18-12-2022م).

ومن المنتظر أن تنقلها بعض القنوات العربية مثل قناة قطر الرياضية وقناة السعودية الرياضية المفتوحة، وغيرهم

يُذكر أن عدد الفرق المشاركة في البطولة يبلغ 32 منتخب بعد أن رفض الاتحاد الدَّوْليّ لكرة القدم الفكرة التي أطلقها البعض بزيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة في كل موسم إلى 48 فِرْقَة.

ومن المنتظر أن تشهد ساحات مباريات التصفيات منافسات شرسة بين الأندية والمنتخبات التي يتطلع كل منها جاهدًا إلى التأهل والوصول إلى حلم المشاركة في بطولة كأس العالم.

جاء جَدول مُباريات تَصفيات كأس العالم 2022 آسيا على النحو الموضح في الصور التالية:





















