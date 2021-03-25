فجر اليوم: الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس 25-3-2021 حملة اعتقالات واسعة خلال عمليات دهم واقتحام لمناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وسائل اعلام محلية أن قوات الاحتلال سلمت عدد من المواطنين بلاغات لمراجعة مخابراتها في مراكز التحقيق.

الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال في مدينة الخليل المحتلة فجر اليوم 21 مواطناً من بلدة بيت كاحل، بعد مداهمة منازلهم بشكل.

واشارت وسائل اعلام محلية إلى ان قوات الاحتلال أفرجت عن 20 من المعتقلين صباح اليوم بعد التحقيق معهم، وأبقت على اعتقال الشاب محمد عزام عصافرة.

كما واعتقلت قوات الاحتلال المواطن يوسف عصافرة من منزله في المدينة بعد تفتيشه والبعث بمحتويات.

نابلس

فيما اعتقلت قوات الاحتلال في مدينة نابلس الشاب همام أحمد عصيدة البنا 25 عاما بعد مداهمة منزله في بلدة تل جنوب المدينة.

كما وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير أحمد توفيق نصاصرة في بيت فوريك شرقي نابلس وقامت بتفتيشه واستجواب سكانه.

رام الله

وفي الوقت ذاته اعتقلت قوات الاحتلال في مدينة رام الله شاب من قرية المغير شرق المدينة وسط الضفة.

وذكر شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رائد عيسى أبو عليا (19 عاما) عقب مداهمة منزله في القرية، وتفتيشه، واستجواب ساكنيه.

بيت لحم

واعتقلت قوات الاحتلال في بيت لحم شابين من بيت لحم، وسلمت آخر بلاغا لمقابلة مخابراتها.

وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت حمزة ناصر أبو عجمية (21 عاما) وعبد الله خالد أبو حديد (18 عاما)، من منزليهما في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، كما سلمت من نفس المخيم الشاب عدي عدنان شحادة (25 عاما) بلاغا لمقابلة مخابراتها.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات ليلية، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.