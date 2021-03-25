مستوطنون يعطبون المركبات ويخطون شعارات عنصرية في كفر قاسم

أفاد شهود عيان أن مستوطنين إسرائيليين متطرفين أقدموا اليوم الخميس 25-3-2021 على تعطيب إطارات المركبات وخطوا شعارات عنصرية معادية للعرب في مدينة كفر قاسم داخل الأراضي المحتلة عام 48.

وقامت مجموعة من المستوطنين المتطرفين بالاعتداء على سيارات خصوصية لمواطنين من سكان المدينة وقاموا بثقب إطاراتها، وخطوا شعارات عنصرية منها "الموت أو الطرد" باللغة العبرية.

يُشار إلى أن عصابة تدفيع الثمن –المستوطنون المتطرفون- أقدموا بتاريخ 28-7-2019، على إعطاب إطارات مركبات وشاحنات وخط شعارات عنصرية معادية للعرب في المدينة.

كما أقدم متطرفون بتاريخ 2-12-2018 على كتابة عبارات عنصرية معادية ومسيئة للعرب ومنها "تدفيع الثمن" و"انتقام" ووسم "نجمة داود" على محال تجارية وجدران منازل وإعطاب إطارات 32 مركبة خصوصية في الحي الشرقي المتاخم لبلدة رأس العين.

كما نفذت عصابات "تدفيع الثمن" اعتداءات عنصرية في العديد من البلدات الفلسطينية بالأراضي المحتلة عام 48، واستهدفت العصابات أيضا الأماكن المقدسة والمساجد والكنائس والمقابر الإسلامية والمسيحية.

وشهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية اعتداءات مشابهة من ذات العصابة طالت المواطنين والمنازل والممتلكات ادت الى استشهاد البعض وإحراق الكثير من المركبات والاعتداء على المساجد.