تعتبر طريقة عمل عجينة القطايف السورية من أكثر الحلويات المحببة لدى الناس في بلاد الشام، ومصر والخليج لاسيما أن طبق القطايف يقدم في شهر رمضان.

وتحتوي القطايف على الكربوهيدرات والسعرات الحرارية والكولسترول، وهناك طرق عديدة لعمل القطايف منها الطريقة المصرية والطريقة السورية والطريقة الأردنية والطريقة الفلسطينية، واليوم سوف نتعرف عبر موقع فلسطين اليوم على طريقة عمل القطايف السورية.

طريقة عمل القطايف الشامي

قبل أن نتعرف على طريقة عمل القطايف الشامي يجب أن نعرف طريقة عمل العجينة لأنها أساس عمل القطايف، ومن مقادير عجينة القطايف:

مكونات عجينة القطايف السورية

ملعقة كبيرة من السكر.

نص معلقة صغيرة من الخميرة.

كوبان من الماء الفاتر.

كوبان من الدقيق المنخول.

ملعقة كبيرة من النشا.

نص ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة من الباكينج باودر.

رشة من الملح.

طريقة عمل عجينة القطايف السورية

نضع السكر والخميرة مع كوب ماء دافئ في وعاء لمدة خمس دقائق.

نقوم بعد ذلك بوضع النشا مع الدقيق والملح في وعاء آخر.

ثم نضع السكر والخميرة والماء والنشا والدقيق مع بعض.

ستكون لدينا الآن عجينة لزجة لذلك ندعها تختمر لمدة نص ساعة ونتأكد من تخمرها عن طريق وجود رغوة على سطح العجينة.

ثم بعد ذلك نقلب العجين مرة أخرى حتى يصبح جيدا.

3- طريقة خبز القطايف السورية

نستطيع أن نخبز القطايف على سخان على شكل دائري لتصبح القطايف دائرية.

نقوم بعمل معيار من أجل تحديد حجم القطايف.

نضع بعد ذلك المعيار المخصص حجم القطايف وننتظرها حتى تبدأ في التسوية ونتأكد من ذلك من تغير لونها للذهبي، وظهور فقاقيع وهذا دليل نجاح العجينة.

ثم نزيلها من على النار ونتركها جانبا حتى تبرد، ثم نغطيها بقماشة حتى لا تنشف ونأخذ منها حسب احتياجنا.