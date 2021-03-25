"الرابطة الإسلامية" تنظم حفلًا تكريميًا للطلاب المتفوقين شمال غزة

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين حفل سفراء التفوق صباح اليوم في مدرسة أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنين شمال غزة ، لتكريم الطلاب المتفوقين في الفصل الدراسي الأول.

وفي كلمة له هنأ القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ يحيى يحيى الطلاب المتفوقين المحتفى بهم، شاكراً معلميهم على جهودهم التي أفضت إلى وصولهم لمنصة التكريم.

من جهته أكد مسؤول ملف المدارس في شمال غزة الأستاذ مؤمن أحمد أن احتفالات التكريم تأتي من أجل الاهتمام بالطلاب المتفوقين وتشجيعهم على مواصلة التفوق، وتشجيع غيرهم من الطلاب في التحصيل الدراسي للحصول على درجات الامتياز في الفصل الثاني.

بدوره أشاد مدير المدرسة الأستاذ أكرم صالحة بنشاط الرابطة الإسلامية، مؤكداً أن مثل هذه الاحتفالات تعتبر حافزاً ومشجعاً لباقي الطلاب للتنافس والوصول للتفوق.