شهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس 25-3-2021 انخفاضًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية في السوق السوداء.

ووفقًا لوسائل اعلام لبنانية فإن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم، يتراوح ما بين (12998 و13150) ليرة لكل دولار، مقابل (13200 و13300) ليرة في تعاملات يوم أمس الأربعاء.

بينما وصل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط

أما سعر الدولار في البنوك هو 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى

يُشار إلى أن لبنان يعاني من أزمات اقتصادية وسياسية كبيرة جدًا منذ سنوات، حيث تعاني احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي بشكل كبير وقد بلغت نحو 16 مليار دولار حاليا، مقارنة مع تقدير بنحو 19.5 مليار دولار من البنك المركزي في أغسطس/آب الماضي