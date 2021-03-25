ارتفاع جنوني على سعر الخبز في لبنان وتحذيرات من انهيار البلاد



تشهد الأوضاع الاقتصادية في الجمهورية اللبنانية أزمة كبيرة جدًا وصلت إلى أهم المواد الغذائية حيث ارتفع سعر الخبز في لبنان بشكل جنوني في أقل من سنة.

ووصل سعر ربطة الخبز في لبنان 3000 ليرة حتى باتت الزيادة على سعرها 100 في المائة خلال أقل من سنة وفقًا لوسائل اعلام لبنانية.

وكانت وزارة الاقتصاد اللبنانية مساء أول من أمس عن رفع سعر ربطة الخبز إلى 3000 ليرة لبنانية (دولاران على سعر الصرف الرسمي و25 سنتاً على سعر صرف الدولار في السوق السوداء)، بعدما كان سعرها في العام الماضي 1500 ليرة (دولار واحد على سعر الصرف الرسمي)

وعزت وزارة الاقتصاد هذه الزيادة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وانعكاسه على أسعار المواد الأولية التي تدخل في إنتاج ربطة الخبز واستناداً إلى سعر القمح في البورصة العالمية، وسعر المحروقات.

وأشارت الوزارة إلى أنه منعاً للتوقف عن إنتاج ربطة الخبز والمس بالأمن الغذائي، حددت الوزارة سعر ربطة الخبز اللبناني (الأبيض) الحجم الكبير، وزن 960 غراماً، بسعر 3000 ليرة لبنانية، وتلك التي تزن 445 غراماً بسعر 2000 ليرة لبنانية، بعدما كانت الوزارة قد رفعت سعر ربطة الخبز من 2000 إلى 2500 ليرة في فبراير (شباط) الماضي

وأمس صباحاً، أعلنت وزارة الطاقة والمياه رفع سعر صفيحة البنزين 400 ليرة، ليصبح سعر صفيحة الـ95 أوكتان: 39300 ليرة والـ98 أوكتان: 40400 ليرة