كشفت قناة كان الإسرائيلية عن نتائج انتخابات "إسرائيل" الرابعة بعد فرز 97% من الاصوات وتعد هذه النتائج هي الأقرب للنتائج للنهائية.

وأظهرت العينات وفقاً لقناة "كان" تقدم حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو حيث حصل على 30 مقعدًا، فيما حصل حزب يش عتيد بزعامة لبيد على 18 مقعدًا.

وفي المركز الثالث حصل حزب شاس 9 مقاعد، يليه حزب كحول لفان بزعامة بيني غانتس بـ 8 مقاعد.

أما حزب يهدوت هتوراة 7 مقاعد، وحزب يمينا 7 مقاعد، والعمل 7 مقاعد، فيما حصدت القائمة العربية المشتركة 6 مقاعد.

كما تجاوز حزب تكفا حدشاه ويسرائيل بيتنا والصهيونية الدينية نسبة الحسم بحصول كلا منها على 6 مقاعد.

فيما جاء في مؤخرة الأحزاب حزب ميرتس 5 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة "راعم" 5 مقاعد.