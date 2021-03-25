الكشف عن موعد ميلاد هلال رمضان 2021

كشفت الحسابات الفلكية المصرية اليوم الخميس موعد ميلاد هلال رمضان 2021 الذي يحدد أول أيام الصيام وفقًا للشريعة الاسلامية.

ووفقًا للحسابات الفلكية التي نشرتها اليوم السابع فإن ميلاد هلال شهر مضان سيكون مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الاثنين الموافق 12/4/2021م (اليوم التالي ليوم الرؤية)

وأشارت إلى أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد الموافق 11/4/2021م (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ26 دقيقة، وفى القاهرة بـ30 دقيقة، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (26 - 31 دقيقة)

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (16 46 دقيقة).

ووفقًا لتلك الحسابات فإن يوم الاثنين 12/4/2021م هو المتمم لشهر شعبان 1442هـ، وتكون غــرة شهر رمضان 1442هـ فلكياً يوم الثلاثاء13/4/2021م.