من هي نسيبة درويش التي وصفها الاعلام الإسرائيلي بـ "الدينامو"؟

سلط الاعلام العبري الإسرائيلي اليوم الخميس الضوء على السيرة الذاتية للسيدة نسيبة درويش التي وصفها بـ"الدينامو" الذي كان يقف خلف تحقيق القائمة العربية الموحدة التي يتزعمها منصور عباس، انتصارًا مهمًا في انتخابات الكنيست الرابع والعشرين.

وأصبحت القائمة المشتركة "بيضة القبان" أو كما يطلق عليه إسرائيليًا بـ "ملك الملوك" في ظل احتياج معسكر اليمين من جهة، ومعسكر الوسط واليسار من جهة أخرى، للمقاعد التي حصدها من أجل ترجيح كفة معسكر على حساب آخر لتشكيل الحكومة.

ووفقًا لموقع واي نت العبري فإن نسيبة درويش "عيسى" ابنة الشيخ عبدالله نمر درويش الرئيس السابق للحركة الإسلامية - الفرع الجنوبي - في الداخل المحتل، والذي توفي عام 2017، هي من تقف خلف هذا الانتصار الكبير لحزب القائمة الموحدة التي تمثل الفرع الجنوبي للحركة الإسلامية

ونسيبة درويش من سكان كفر قاسم، قامت في الأسابيع الماضية بنشاطات كبيرة وتنظيم حلقات منزلية لنساء في الوسط العربي وفقًا للموقع الاسرائيلي الذي اعتبر نجاح حزب منصور يُعزى إليها بعد أن نجحت في جذب النساء العربيات للمشاركة بالتصويت.

وقال نشطاء من القائمة الموحدة إن الكثير من النجاح لها يعود إليها ولنشاطاتها الكبيرة في الميدان خلال الأسابيع الأخيرة، وإقناع النساء بالمشاركة ما رفع قدرة الحزب في تجاوز نسبة الحسم

وقالت نسيبة درويش لموقع واي نت، إنها مسرورة جدًا بهذا الفوز للحركة الإسلامية، وأنها موجودة لمساعدة النساء، مشيرةً إلى أن نسب عالية جدًا من النساء العربيات صوتن للحزب.

وأشارت إلى أنها نجحت في إقناع الكثير من النساء بالمشاركة في التصويت بعد عزوفهن عن ذلك، مشيرةً إلى أنهن أثارن مرارًا وتكرارًا قضية الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وتحدثن عن تطلعاتهن لخلق مستقبل جيد لأطفالهن.