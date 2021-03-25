طقس فلسطين اليوم الخميس: انخفاض الحرارة وفرصة لسقوط أمطار محلية

توقع طقس فلسطين اليوم الخميس 25-3-2021 أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها السنوية العامة بنحو 6-8 درجات، وتسود أجواء باردة بشكل عام في مختلف المناطق.

وأوضح طقس فلسطين أن الفرصة تتهيأ لسقوط أمطار محلية في بعض المناطق، وفي ساعات الليل تسود اجواء باردة بشكل كبير خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية في مع هبات نشطة أحياناً.

أما يوم الجمعة تبقى المنطقة تحت تأثير كتلة هوائية باردة نسبياً، وتسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية من المطر في معظم المناطق، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس وتسود اجواء باردة بشكل كبير خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية في مع هبات نشطة أحياناً.

فيما يطرأ يوم السبت المقبل انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها السنوية العامة بنحو 7-9 درجات، وتسود أجواء باردة بشكل عام في مختلف المناطق، مع فرصة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق، وفي ساعات الليل تسود اجواء باردة بشكل كبير خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية.