شهدت اسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس 25-3-2021 انخفاضًا ملحوظًا حيث بلغ سعر شراء الذهب بغزة 34 دينار.

وأوضح عددٌ من الصاغة في تصريحات سابقة لفلسطين اليوم أن سبب انخفاض اسعار الذهب يعود للعزوف عن الشراء من قبل المواطنين نتيجة استمرار أزمة فيروس كورونا في العالم أجمع.

وفيما يلي سعر الذهب اليوم الخميس 25/3/2021

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 184.47 شيكل $55.83

سعر الذهب عيار 22 169.10 شيكل $51.18

اسعار الذهب عيار 21 161.41 شيكل $48.85

اسعار الذهب عيار 18 138.35 شيكل $41.88

سعر الذهب عيار 14 107.61 شيكل $32.57

سعر الذهب عيار 12 92.23 شيكل $27.92

اسعار أوقية الذهب 5,737 شيكل $1,736

اسعار جنيه الذهب 1,291 شيكل $390.84

اسعار كيلو الذهب 184,468 شيكل $55,833

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

24 مارس 184.32 161.28 138.24 107.52 92.16

23 مارس 182.96 160.09 137.22 106.73 91.48

22 مارس 184.65 161.58 138.49 107.72 92.33

21 مارس 185.31 162.15 138.98 108.10 92.65

20 مارس 185.30 162.14 138.98 108.09 92.65

19 مارس 185.31 162.15 138.99 108.10 92.66

18 مارس 183.99 160.99 137.99 107.33 91.99

17 مارس 185.21 162.07 138.91 108.04 92.61

16 مارس 183.62 160.67 137.72 107.11 91.81

15 مارس 184.39 161.35 138.30 107.56 92.20

14 مارس 185.01 161.88 138.76 107.92 92.50