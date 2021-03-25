اسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس 25-3-2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:48 ص
25 مارس 2021
اسعار الذهب.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

شهدت اسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس 25-3-2021 انخفاضًا ملحوظًا حيث بلغ سعر شراء الذهب بغزة 34 دينار.

وأوضح عددٌ من الصاغة في تصريحات سابقة لفلسطين اليوم أن سبب انخفاض اسعار الذهب يعود للعزوف عن الشراء من قبل المواطنين  نتيجة استمرار أزمة فيروس كورونا في العالم أجمع.

وفيما يلي سعر الذهب اليوم الخميس 25/3/2021

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 184.47 شيكل        $55.83

سعر الذهب عيار 22  169.10 شيكل        $51.18

اسعار الذهب عيار 21 161.41 شيكل        $48.85

اسعار الذهب عيار 18 138.35 شيكل        $41.88

سعر الذهب عيار 14  107.61 شيكل        $32.57

سعر الذهب عيار 12  92.23 شيكل  $27.92

اسعار أوقية الذهب     5,737 شيكل  $1,736

اسعار جنيه الذهب      1,291 شيكل  $390.84

اسعار كيلو الذهب      184,468 شيكل       $55,833

 

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

 

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

24 مارس      184.32       161.28       138.24       107.52       92.16

23 مارس      182.96       160.09       137.22       106.73       91.48

22 مارس      184.65       161.58       138.49       107.72       92.33

21 مارس      185.31       162.15       138.98       108.10       92.65

20 مارس      185.30       162.14       138.98       108.09       92.65

19 مارس      185.31       162.15       138.99       108.10       92.66

18 مارس      183.99       160.99       137.99       107.33       91.99

17 مارس      185.21       162.07       138.91       108.04       92.61

16 مارس      183.62       160.67       137.72       107.11       91.81

15 مارس      184.39       161.35       138.30       107.56       92.20

14 مارس      185.01       161.88       138.76       107.92       92.50

 

#الذهب #اسعار الذهب #سعر الذهب اليوم #اسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس 25-3-2021

متعلقات