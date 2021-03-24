ليفربول يخطط لاستعادة سواريز بطلب من كلوب

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء، عن مفاجأة كبرى يحضر لها ليفربول في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويقدم ليفربول موسما متواضعا حتى الآن على الصعيد المحلي، حيث تراجع للمركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويسعى ليفربول لإعادة ترتيب أوراقه في الصيف المقبل، من أجل العودة للمنافسة على لقب البريميرليج مرة أخرى.

وبحسب ما نقلته صحيفة ليفربول إيكو، فإن الريدز يرغب في استعادة مهاجمه السابق الأوروجواياني لويس سواريز، نجم أتلتيكو مدريد، هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة، أن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، يسعى للتعاقد مع هداف متمرس يفيد الفريق في الموسم الجديد.

وتابعت الصحيفة، أن ليفربول بدأ يجهز عرضا من أجل إقناع أتلتيكو مدريد بالاستغناء عن هدافه في الموسم المقبل، علما أن تسريبات سابقة، كشفت عن أن هناك بند في عقد سواريز يتيح له مغادرة أتلتيكو في نهاية الموسم الحالي في حال رغم في ذلك دون شروط جزائية.

ورحل سواريز عن ليفربول في صيف 2014، وانتقل إلى برشلونة، حيث حقق في كامب نو إنجازات لا تعد ولا تحصى، قبل أن يشد الرحال إلى الأتليتي في الصيف الماضي.