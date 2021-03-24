المتقاعدون العسكريون يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع

يواصل عدد من المتقاعدين العسكريين من أصحاب الرتب العالية لليوم الرابع على التوالي إضراباً عن الطعام في مقر هيئة المتقاعدين العسكريين بغزة للمطالبة بإلغاء التقاعد القسري.

يواصل ٢٥ من المتقاعدين العسكريين من أصحاب الرتب العالية لليوم الرابع على التوالي إضرابا عن الطعام في مقر هيئة المتقاعدين العسكريين بغزة للمطالبة بإلغاء التقاعد القسري.

ويأتي هذا الإضراب بعد استنفاد كل الوسائل من اتصالات ولقاءات مع وفد اللجنة المركزية واللجنة القيادية وبعد التواصل مع أعضاء في المجلس الثوري ومسؤولي الهيئة في الضفة وغزة وتسليمهم مطالب المتقاعدين العادلة.

وحمل المتقاعدون العسكريون في بيان لهم، اللجنة المركزية والوفد المكلف في غزة المسؤولية الكاملة عن حياة المضربين في الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين والتأخر في حل ملف التقاعد القسري، مؤكدين الاستمرار في الإضراب المفتوح عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم العادلة.

وناشد المتقاعدون الرئيس محمود عباس بإنصافهم وإلغاء التقاعد القسري أو على الأقل تسوية أوضاعهم أسوة بالمتقاعدين العسكريين في المحافظات الشمالية.