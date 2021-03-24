فلسطين تحرز انجازا رياضيا في البطولة العربية للقوة البدنية

حل منتخب فلسطين المركز الثالث في البطولة للقوة البدنية في نسختها الثانية، التي اختتمت اليوم في مصر، بمشاركة 10 دول عربية.

ونجح البطل محمد أبو فنونه في إحراز ميدالية ذهبية جديدة في منافسات one play في ديدليفت وسكوات والبنش، ليرتفع رصيد فلسطين الى 16 ميدالية منها 9 ذهبية و6 برونزية وفضية، وحلت فلسطين بالمركز الثالث في البطولة بعد مصر المتصدرة والعراق الثانية.

وأشاد رئيس الاتحاد الفلسطيني للقوة البدنية المستشار كامل اليازجي، بأداء اللاعبين وانجازاتهم وبجهودهم الكبيرة التي بذلها المدرب حامد الدسوقي، من أجل الوصول إلي منصات التتويج، موضحاً أن لعبة القوة البدنية شهدت تقدماً ملموساً في مستويات الناشئين والرجال والماستر وتسجيلهم أرقاماً جديدة في تاريخ اللعبة.