اصابة 131 مقدسياً بكورونا خلال اليومين الماضين

أصيب 131 مواطناً مقدسياً، بفيروس كورونا المستجد، خلال اليومين الماضيين، في إشارة إلى انخفاض ملحوض عن الأيام السابقة.

ووفقاً للدكتور علي الجبريني من وحدة مكافحة كورونا في القدس، يسود المدينة جو من التفاؤل الحذر، رغم أن التحديات لا زالت كبيرة، وخصوصا عودة المناسبات الاجتماعية.

وتمنى ان تساهم حملة اللقاحات جنبًا إلى جنب مع حرص ووعي المواطنين والتزامهم بتقليص حجم الاصابات.

وأضاف الطبيب الجبريني أن عدد الاصابات النشطة في المدينة انخفض الى (١١٦٤) بعد تسجيل (٢١٤) حالة شفاء خلال يومين مؤكداً أن عدد الإصابات التي تعالج في المستشفيات لا زال مرتفعاً حيث يبلغ (٨٩) حالة.

وقال الجبريني أن حملة التطعيمات لا زالت مستمرة في صناديق المرضى مع ملاحظة ضعف الإقبال في الايام الاخيرة ، وبلغ عدد متلقي الجرعة الاولى ١٤١ الفاً والجرعة الثانية ٩٨ الفاً .

وختم الجبريني داعياً المواطنين بالحرص دوما على ارتداء الكمامات حتى للمتطعمين، الحفاظ على التباعد الاجتماعي.