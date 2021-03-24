قوات الاحتلال تختطف أسيراً محرراً فور الافراج عنه

اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الأسير ناهض عبد الرحمن الرجبي من الخليل عقب إطلاق سراحه بعد قضاء محكوميته البالغة 18 عامًا.

وأفادت مصادر عائلية بأن قوة احتلالية قامت باختطاف نجلها ونقلته إلى جهة مجهولة قبل أن تتمكن من رؤيته.

كما اقتحم الاحتلال مساء اليوم منزل عائلة الأسير في حارة الرجبي بالخليل وأجبروهم على إزالة اليافطات التي تحمل صور الأسير وترحب به.

وذكرت والدته أنهم انتظروا على معبر الظاهرية الإفراج عن ابنها ناهض لساعات دون جدوى، إلى أن اضطروا للعودة الى منزلهم.

وأوضحت والدة الأسير أن قوات الاحتلال لاحقتهم إلى المنزل وطلبت منهم إزالة الرايات ويافطات الترحيب بالأسير وإخلاء كل المواطنين الذين كانوا في انتظاره.