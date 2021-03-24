قائمة برامج رمضانية تشاهدها في رمضان المبارك 2021 ، ولقد سجلت مواقع الانترنت عمليات بحث عالية عن قوائم لبرامج يمكن مشاهدها وهو ما دفعنا إلى صياغة هذه المقالة التي سنتعرف عليها بكل وضوح ، ابرزها برامج دينية تقدم دروس وعبر في الشريعة الإسلامية والقرآن الكريم على مدار الساعة طوال 30 يومًا .

ولقد رفعنا لكم أبرز قائمة برامج تعرض في رمضان المبارك 2021 ، حيث يمكن لكافة المسلمون من متابعتها على شاشة التلفاز بكل اريحية تامة .

ويحرص فلسطين اليوم على توفير كل ما يتعلق بشهر رمضان 2021 من امساكيات وترددات لقنوات وبرامج مختلفة المضمون إضافة إلى أكلات رمضانية .

قائمة برامج في رمضان المبارك 2021 :

أولاً: برنامج " قلبي اطمأن " الذي يعرض على قناة أبوظبي، ضمن الدورة البرامجية الجديدة لشهر رمضان المبارك، ويقدمها الإعلامي نبيل العوضي برنامج عبر صفحته الشخصية على موقع اليوتيوب.

تعريف ببرنامج قلبي اطمأن الموسم الثالث 2021 :

برنامج قلبي اطمأن تأسس في الامارات العربية بتاريخ 13 مايو 2018، وهو برنامج خيري، حيثُ بث "غيث" أولى حلقات البرنامج وهو مجهول الهوية خلال مساعدة لرجل مسكين، طاحت به الفقر.

واستطاع برنامج قلبي اطمأن خلال الثلاث سنوات، أسر قلوب مشاعر مئات الآلاف من المواطنين العرب، خلال مساعدته عشرات الفقراء وتقديم الدعم والمعونة للمتعففين.

ثانيًا: برنامج " لعلهم يفقهون " ويقدمه الشيخ خالد الجندي والشيخ رمضان عبد المعز بأسلوب عصري يركز على تجديد الخطاب الديني في شهر رمضان المبارك 2021 .

ويهدف برنامج لعلهم يفقهون إلى الارتقاء بوعي المسلمين وسيذاع على قناة dmc الساعة 4 مساءً .

ثالثًا: برنامج " اسأل مع دعاء " ويعتمد البرنامج الديني على استضافة مُقدمته " دعاء فاروق " لشيخ أو داعية إسلامي.

ويهدف هذا البرنامج الرد على استفسارات وتساؤلات الجمهور حول مختلف الأمور الدينية والدنيوية وسيذاع على قناة النهار الساعة 2 مساءً.

رابعًا: برنامج " على أبواب الفتن " ويعرض على قناة on ويقدمه الداعية مصطفى حسني ويأتي موعد البرنامج الساعة 5 مساء.

خامسًا: برنامج إحسان المستقبل الذي يقدمه أحمد الشقيري في رمضان 2021 . عبر شاشة MBC ، ، ويعرض البرنامج في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

سادسًا : برنامج خطوات الشيطان وهو برنامج ديني يقدمه الداعية الإسلامي معز مسعود .

ويتعامل البرنامج الديني مع المواقف المتكررة لمواجهة الشيطان في حياته اليومية وكيف يتغلب على هذه المواقف في القرآن الكريم والحديث الشريف ،وسيذاع على قناة النهار.

سابعًا: برنامج " الدنيا بخير " تطل الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد عبر شاشة الحياة 3 عصرًا، وبرنامج " مصر أرض الأنبياء " يقدمه فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة، يوميًا على قناة cbc ، في تمام الساعة 6 مساءً.

ثامنًا: ونتواصل معكم في مقالة قائمة برامج في رمضان 2021 ، برنامج اللهم تقبل تقديم الدكتورة عبلة الكحلاوي والتي سيذاع عبر قناة ON الساعة 12 ظهرا، وبرنامج والله أعلم من تقديم الدكتور علي جمعة وسيذاع على قناة CBC الساعة 4 مساء.

تاسعًا: وتابع معكم ، برنامج ربي زدني علما من تقديم حسام موافي وسيذاع على قناة البلد الساعة 6 مساء ، وبرنامج " لعلهم يرجعون " يقدمه الشيخ عبد السلام عبد المنصف على قناة النهار.

عاشرًا: برنامج " الإمام الطيب " يقدمه د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويُعرض على قناة cbc، في تمام الساعة 2:15 ظهرًا يوميًا، وبرنامج الدنيا بخير تقدمه لاميا فهمي وسيذاع على قناة الحياة 2 الساعة 3 مساء.