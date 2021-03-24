الاتحاد الأوروبي قد يمنع تصدير اللقاحات إلى الكيان المحتل

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي ستشدد على تصدير اللقاحات ضد فيروس "كورونا" إلى 17 دولة، تشمل الكيان المحتل.

وأوضحت الصحيفة، أن الاتحاد الأوروبي أقدم على تحديث القواعد المرتبطة بإنتاج اللقاحات، وسيكون الاتحاد قادرًا على منع شحنات لقاحات الى الدول التي بها نسبة المطعمين عالية.

وبيّنت أنه سيتم التشديد على تصدير اللقاحات التي لم يكن حتى الآن حاجة بالحصول على موافقة لتصدير اللقاح اليها من مناطق الاتحاد الأوروبي، وتشمل هذه الدول (إسرائيل)، النرويج وسويسرا. ومنذ الآن فإن تصدير اللقاح اليها من الاتحاد الأوروبي سيحتاج الى دراسة وموافقة.

وسيجري قادة الاتحاد الأوروبي غدًا الخميس نقاشًا في إطار قمة افتراضية سيتم خلالها اتخاذ قرار يمنح الاتحاد الأوربي القاعدة التشريعية لمنع تصدير وجبات اللقاحات الى دول أخرى وحتى "مصادرتها".