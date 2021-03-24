النائب سعد يجتمع ممثلي تحالف القوى الفلسطينية

عقد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد اجتماعاً مع ممثلي تحالف القوى الفلسطينية في مقر التنظيم، بحضور عدد من أعضاء القيادة في التنظيم، وجرى التباحث في المستجدات على الساحتين اللبنانية والفلسطينية، وبكل ما يتعلق بالمخيمات في لبنان، ولا سيما الأوضاع المعيشية والصحية الصعبة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي زادت من معاناتهم.

وأكد المجتمعون على أهمية التعاون من أجل حفظ الأمن والاستقرار، ومساعدة المواطنين من لبنانيين وفلسطينيين على تخطي الأزمات التي تعصف في لبنان؛ من اقتصادية، ومالية، واجتماعية، وسياسية... وقيام وكالة الغوث الأونروا، وكل الجهات المعنية ذات الصلة، بتقديم المساعدات الإغاثية المالية والغذائية اللازمة.

وتناول المجتمعون المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ولا سيما المشاورات التي حصلت في القاهرة.

وأكدوا على أهمية وحدة الفصائل الفلسطينية لمواجهة كل التهديدات والمشاريع الصهيونية التي تسعى لتصفية القضية.

وقد حضر اللقاء وفد من قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان ضم: حركة فتح الانتفاضة (أمانة السر)، حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، جبهة التحرير الفلسطينية، الجبهة الشعبية - القيادة العامة.