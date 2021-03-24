ترددات قنوات دينية في شهر رمضان 2021 على الأقمار الصناعية النايل سات ، ومع اقتراب رمضان سجلت مواقع الانترنت عميات بحث عالية عن تردد القنوات الفضائية الدينية ومحطات الإذاعة لمشاهدة واستماع الدروس البرامج الدينية والقرآن الكريم التي تبث على مدار الساعة وطوال 30 يومًا ، ولقد خصص فريق فلسطين اليوم هذه المقالة للتعرف على تلك الترددات ، وبالتالي ضبطها على شاشات التلفاز ، تابع معنا .

ولمتابعة البرامج الرمضانية وقصص الصالحين والفقهية يترتب عليك ضبط تردد القنوات الدينية في رمضان 2021 ، والتي وضعنا هنا ، وهي على الشكل التالي .

ترددات قنوات دينية في شهر رمضان 2021 :

أولاً: تردد قناة الرحمة الفضائية :

وإليك تردد قناة الرحمة الفضائية على القمر الصناعي نايل سات وهو تردد 10873، استقطاب رأسي، معدل الترميز 27500.

ثانيًا: تردد قناة الرسالة الفضائية :

إليك إشارة تردد قناة الرسالة الفضائية، على القمر نايل سات: تردد 11296، استقطاب أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصويب الخطأ 3/4.

والقمر عرب سات: تردد 11843، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصويب الخطأ 3/4.

ثالثًا: تردد قناة المجد الفضائية :

ابرز برنامج قناة المجد :

برنامج كلمة مضيئة.

برنامج صحافة الرأي.

برنامج موضوع الغلاف.

برنامج غزة شموخ وعزة.

برنامج فضاء المشاهدين.

برنامج الملتقى الأدبي.

برنامج حصاد الأسبوع.

برنامج الجواب الكافي.

برنامج قرة عين.

برنامج في الدائرة.

برنامج عقبى الدار.

برنامج ساعة حوار.

برنامج القطوف الدانية.

قراء قناة المجد :

إبراهيم الأخضر

أبو العينين شعيشع

أحمد علي العجمي

أحمد عيسى المعصراوي

احمد نعينع

الدوكالي محمد العالم

حسن الحسيني

زكي داغستاني

سعد الغامدي

سعود الشريم

صلاح الهاشم

عادل كلباني

عبدالباري الثبيتي

عبد الباسط عبد الصمد

عبد الله خياط

عبد الله المطرود

عبد الرزاق الدليمي

عبد الفتاح الشعشاعي

محمد محمود الطبلاوي

عبد الله بصفر

عبد الرحمن السديس

عبد الرشيد صوفي

محمود علي البنا

محمود خليل الحصري

محمود صديق المنشاوي

مشاري العفاسي

مصطفى إسماعيل

عبد المحسن القاسم

عبد المنعم عبد المبدئ

عبد الهادي كناكري

عبد الودود مقبول حنيف

علي بن عبد الرحمن الحذيفي

علي عبد الله جابر

فارس عباد

محمد المحيسني

محمد أيوب

محمد جبريل

محمد رفعت

محمد عبد الكريم

محمد صديق المنشاوي

ويمكن متابعة شبكة قنوات المجد عبر القمر الصناعي عربسات عبر التردد: 12476 عمودي، أو عبر التردد: 11372 أفقي عبر القمر الصناعي نايل سات.

رابعًا: تردد قناة اقرأ الفضائية :

- عربسات بدر 4 - 12054 أفقي.

- نايل سات 101 - 12034 أفقي.

- ديش نتورك - 12033.

- إنتل سات 19 - 12646 أفقي.

- هوتبيرد 8 - 12654 أفقي.