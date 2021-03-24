د.الحساينة: نتائج انتخابات الاحتلال تعبّر عن طبيعة النظام الاستعماري الاستيطاني

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د يوسف الحسانية، أن مؤشرات فوز اليمين الصهيوني المتطرّف في انتخابات كيان الاحتلال، تقطع بما لا يدع مجالاً للشك، بأن الكيان منحاز بكليّته إلى التطرف والإرهاب، وإلى مزيد من إنكار حقوق شعبنا.

وقال د. الحساينة، أن نتائج تلك الانتخابات تعبّر عن طبيعة النظام الاستعماري الاستيطاني الصهيوني، مبينًا انها تشكّل انتصاراً لليمين العنصري الفاشي الذي يهيمن على دائرة صنع القرار في كيان الاحتلال.

ودعا المراهنين على التسوية مع هذا الكيان، مراجعة خياراتهم العدميّة التي أوصلت قضيتنا إلى ما وصلت إليه اليوم من ترهل وإهمال ونكران من القريب قبل البعيد، مطالبًا بالعودة لخيارات شعبنا وتوحيد قواه وتحشيد طاقاته للنضال المستمر حتى تحقق أهدافنا الوطنية.

كما دعا د. الحساينة، أبناء شعبنا وقواه الحيّة، إعادة الصراع مع العدو الصهيوني إلى طبيعته الأولى، والعمل بما ينسجم مع كوننا في مرحلة تحرر وطني تُحتّم على الجميع الانخراط في حرب تحرير شعبية لمواجهة الكيان ومخططاته.