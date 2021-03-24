الصحفي نجيب: استمرار عمليات هدم المنازل يتطلب وضع برنامج وطني نضالي

أكد الأستاذ عنان نجيب، أن الاحتلال يتوسع في عمليات هدم منازل المقدسيين يومياً، ويقوم بتضييق الخناق على المقدسيين لاجبارهم على الرحيل من مدينة القدس وترك ممتلكاتهم.

وقال الصحفي المقدسي نجيب، لـ "القدس اليوم": "الهدم في مدينة القدس بات بشكل يومي، حيث هناك هدم ذاتي يقوم به المقدسيون بهدم منازلهم بأيديهم وذلك بعد صدور قرارات قضائية، كذلك هناك عمليات هدم تقوم بها آليات الاحتلال"، مبيناً أن هذا الأمر ليس جديداً على مدينة القدس والمقدسيين.

وأضاف، أن الاحتلال يقوم بالتضييق على المقدسيين لطردهم من القدس، وذلك من خلال الاقتحامات والاعتداءات المتكررة وهدم البيوت والاعتقالات، وملاحقتهم وإيقاف أعمالهم ومنعهم من الحصول على قوت أطفالهم، لافتاً إلى أن الأمر مؤسف جداً في ظل الحالة الفلسطينية وانشغال الوسط السياسي بالاتفاقيات والانتخابات

وأوضح نجيب، أن الاحتلال لا يعطي قيمة لأي وسط سياسي فلسطيني أو إسلامي أو عربي، ذاكراً أن المقدسيين يبذلون ما في وسعهم للتصدي لمحاولات الاحتلال، حيث أن كل مقدسي يدافع عن بيته ويحاول منع الاحتلال من هدم بيته.

وطالب بضرورة وضع برنامج وطني نضالي ووضع القدس في اعتبارهم، وأن تتبنى الفصائل الفلسطينية المحافظة على ما تبقى من مدينة القدس، مشيراً إلى أن الاحتلال حالياً يسيطر على ٨٥% من مدارس القدس ويزداد توسعاً في عمليات الاستيلاء يوماً بعد يوم