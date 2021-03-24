وزارة التعليم بمصر تقرر حظر استخدام الانترنت في الامتحانات

قررت وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية اليوم الاربعاء 24-3-2021 حظر استخدام شبكة الاتصال بالإنترنت بين الطلبة خلال امتحانات الثانوية العامة.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري: "يمنع دخول الأجهزة الإلكترونية في اللجان المدرسية لمنع ظاهرة الغش باستخدام هذه الأدوات، وفي "الثانوية العامة" سوف يسمح بدخول التابلت لأن امتحاناتها إلكترونية، ولكن في بيئة تكنولوجية تمنع الدخول على الإنترنت.

وأضاف الوزير شوقي في معرض إجابته على بعض الاستفسارات الخاصة بامتحانات نهاية العام لصفوف الثانوية العامة الثلاثة: "لم نطبع كتبا ورقية هذا العام وبالتالي لا يملك كل الطلاب هذه الكتب ولذلك هذا يتنافى مع تكافؤ الفرص في هذه الحالة".

وشدد الوزير على أن الوزارة سوف توفر المعلومات المرتبطة بالامتحان في ورقة خاصة لكل الطلاب يتم إعدادها من المركز القومي للامتحانات، داعيا إلى الثقة في قدرة الوزارة على هذا بما يتناسب مع أسئلة الامتحان، علما بأن هذا يتم تطبيقه على كل الطلاب.

واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية "التقييم في جو من تكافؤ الفرص حتى يتبين كل طالب مستواه الحقيقي بالنسبة لزملائه ونحقق الهدف الحقيقي من الامتحانات".