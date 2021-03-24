أسير من خانيونس يتنسم عبير الحرية

تنسم الأسير خالد كامل النجار اليوم الأربعاء 24-3-2021 عبير الحرية من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعدما أنهى مدة محكوميته البالغة "6 أعوام و8 أشهر.

وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن قوات الاحتلال أفـرجـت عن الأسير النجار (28 عامًا) من بلدة خزاعة بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة ستة أعوام وثمانية أشهر.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت الاسير النجار بتاريخ 25/07/2014م؛ ووجهت له تهمة الانتماء والعضوية في صفوف سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والقيام بنشاطات عسكرية ضد قوات الاحتلال.

يذكر أن الأسير المحرر خالد النجار ولد بتاريخ 18/06/1993م وهو خاطب وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

وقدمت مـؤســـسـة مهــجـة الــقـدس بالتهـنـئـة القـلبـيـة الـحـارة من الأسـيـر المحـرر خالد النجار وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال.