السمبوسك من اهم الاكلات التي توجد على موائد الصائمين بشكل يومي في شهر رمضان 2021، لما لها من مذاق شهي محبب لدى معظم الناس.

موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، يقدم لكم طريقة تحضير السمبوسك في شهر رمضان المبارك 2021، والتي تعد الأكلات المميزة وتزين غالبية موائد الصائمين ، في مختلف دول العالم وخاصة في الدول العربية، كما تلجأ الكثير من النساء صنع السمبوسك بأنفسهن في البيت لضمان جودتها وطعمها المميز وحتى نظافتها.

طريقة تحضير عجينة السمبوسك في البيت في شهر رمضان 2021:

المقادير:

كوبان فقط من الدقيق الأبيض الناعم

4 ملاعق فقط من الزيت النباتي

ماء فاتر أو دافىء

خطوات عمل السمبوسك في شهر رمضان 2021

نمزج المكونات السابقة مع بعضها البعض ونقوم بالتقليب جيدا حتى تمتزج وتصبح عجينة ناعمة القوام، وبعد ذلك نقوم بترك هذه العجينة لفترة من الوقت قد تصل إلى الخمسة دقائق فقط لا غير.

نقوم بتقسيم العجينة إلى قطع صغيرة ومن ثم نقوم بإضافة الحشو المحببة إلى هذه العجينة.

لف السمبوسك على شكل القطايف أو على شكل المثلثات المعروف للجميع.

بعد الانتهاء من حشو كمية عجينة السمبوسك بالحشوة المفضلة والتي يمكن تنوعيها بين حشوات الخضراوات أو الجبن أو قطع الدجاج الكرسبي، أو اللحم المعصج

نحضر مقلاة ونبدأ في قلي حبات السمبوسك حتى تأخذ لون ذهبي جميل وتكون ناضجة، او وفق رغبتك.